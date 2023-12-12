Предельные цены на сжиженный газ утвердят в Казахстане

Министерство энергетики планирует утвердить новым приказом предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ до конца декабря 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

На основании правил определения предельных цен оптовой реализации товарного газа, Минэнерго планирует утвердить новым приказом предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ до конца декабря 2023 года.

"Внесенные изменения не предполагают увеличения цен на сжиженный нефтяной газ на данном этапе. При этом необходимо отметить, что предельные оптовые и розничные цены будут корректироваться с учетом себестоимости производства сжиженного нефтяного газа", - говорится в сообщении.

Минэнерго разработана методика по установлению предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ путем внесения изменений в Правила определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж" № 209.