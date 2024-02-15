В Минэнерго заявили о том, что предельная розничная цена на бензин и дизель для казахстанцев остается неизменной. В ведомстве сообщили о стабильной ситуации и наличии значительных запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке, передаёт BaigeNews.kz.

"Выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно. Совокупные запасы дизельного топлива на НПЗ, нефтебазах и путях составляют 626 тысяч тонн", - сказано в сообщении.

12 апреля 2023 года для стабилизации ситуации на рынке издан приказ министра энергетики №140, предусматривающий предельную цену на розничную реализацию нефтепродуктов, в том числе на дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр.

В случае предъявления водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, реализуется до 100 литров дизтоплива в сутки по цене 295 тенге за литр.

"На сегодня министерством, в связи с обращениями граждан и представителей автозаправочных станций и нефтебаз, подготовлен проект приказа по временной отмене требования наличия водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства для реализации дизтоплива по цене 295 тенге/литр. Предполагается, что данное предложение позволит регулировать баланс между выработкой, отгрузкой, восполнением и реализацией дизтоплива на АЗС", - пояснили в Минэнерго.

В соответствии с Законом РК "О правовых актах" проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА" для обсуждения и предложений всех заинтересованных сторон.

Итоговое решение будет принято после завершения всех процедур с учётом предложений всех заинтересованных сторон. Данным проектом приказа предельная розничная цена на бензин и дизель для казахстанцев остается без изменений.