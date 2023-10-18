Правозащитники, сотрудники прокуратуры и журналисты посетили колонию в Астане

Руководство ДУИС Астаны совместно с зампрокурора Аршалынского района, участником Национального превентивного механизма, представителем ОО "Мы против пыток" и корреспондентом медиа-центра ОВД РК провело обход учреждения №2, где отбывают наказание 494 осуждённых, передаёт BaigeNews.kz.

Начальник учреждения Ерлан Узакбаев продемонстрировал и разъяснил условия отбывания наказания в учреждении максимальной безопасности.

Осуждённые сначала попадают в карантинное отделение. После по решению комиссии их распределяют в отряды. Гости посетили в колонии помещения для телефонных переговоров, библиотеку, столовую, промышленную зону, магазин, территории, где ведётся строительство новых жилых блоков.

В кабинете инспекторов по теологической и реабилитационной работе священник церкви посёлка Аршалы Владимир Жучков проводил беседы с осуждёнными. В актовом зале готовились ко Дню Республики, репетировали исполнение патриотических песен. В промышленной зоне мужчины изготавливали мебель, пекли хлеб, занимались шитьём.

В отрядах в это время проводили занятия с осуждёнными, разъясняли их права и обязанности. Теолог учреждения говорил об условиях организации религиозных обрядов.

В учреждении отбывают наказание 494 осуждённых. Большинство содержится в облегчённых условиях. В связи со строительством новых жилых блоков, осуждённые, признанные злостными нарушителями, переведённые в строгие условия, временно этапированы в учреждение Карагандинской области, сообщил Узакбаев.