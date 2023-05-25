Право на отсрочку выплаты кредитов: новый документ рассматривают в Казахстане

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В АРРФР предлагают расширить перечень оснований, которые дают заёмщикам право на отсрочку выплаты кредитов на срок не менее трёх месяцев, передаёт BaigeNews.kz.

В список предлагают внести:

безработных, зарегистрированных в центре трудовой мобильности;

граждан, у которых снизился доход на 30 процентов за последние два месяца, а также всех заёмщиков из социально-уязвимых слоёв населения;

людей с нетрудоспособностью, возникшей из-за болезни;

заёмщиков или их супругов, которые находятся в отпуске в связи с рождением детей или усыновлением новорождённого ребенка;

граждан, проходящих срочную воинскую службу;

тех, у кого возникли обстоятельства, связанные с болезнью или смертью близкого родственника.

Также в проекте постановления АРРФР есть формулировка "обстоятельства, не позволяющие заёмщику надлежащим образом исполнить обязательства по договору банковского займа, в том числе нанёсшие материальный ущерб в результате несчастного случая, противоправных действий третьих лиц (кража товаров в обороте или иного имущества, которое использовалось заёмщиком для осуществления предпринимательской деятельности, пожар, затопление, уничтожившие недвижимое имущество заемщика, или надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия, чрезвычайное положение).

Проект будет находиться на обсуждении до 6 июня 2023 года.