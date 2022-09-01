Правительству следует взять на контроль нарушения в дорожном строительстве — Токаев

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О необходимости выявления нарушений в дорожном строительстве в своём послании народу заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Я дал поручение до 2025 года улучшить не менее 95 процентов местных дорог. Пусть правительство возьмёт этот вопрос на прямой контроль. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. С этой работы надо выводить реальный результат. У нас до сих пор не хватает битума. Это позор для страны, которая добывает нефть в больших объёмах. Правительство должно решить этот вопрос кардинально", — заявил Токаев.

Президент отметил, что в работе правительства снова и снова появляются пробелы. Например, не хватает горюче-смазочных материалов. Всё это происходит из-за неспособности правительства действовать быстро и решительно, когда дело доходит до принятия конкретных решений.

"В такой ситуации недовольны и граждане. Конечно, это уместно. Поэтому, если так будет продолжаться, то придётся снова принимать конкретные кадровые решения", — сказал президент.

Глава государства также отдельно остановился на деятельности комиссии по изъятию неосвоенных земель. В рамках работы комиссии государству возвращено 2,9 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения. До конца года планируется вернуть не менее пяти миллионов гектаров. Площадь неосвоенных или незаконно предоставленных земель составляет около 10 миллионов гектаров.