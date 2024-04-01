Правительство РК определило механизм возмещения ущерба от паводков
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Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода определил механизмы и источники финансирования для возмещения ущерба пострадавшим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прес-службе министерства национальной экономики.
Средства для возмещения ущерба пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрены в резерве местных исполнительных органов, доложил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.
Предварительный размер ущерба будет определен МИО, министерством промышленности и строительства и МЧС.
В случае дополнительной потребности финансирование будет осуществлено из резерва правительства.
Для получения возмещения пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС должны представить в местный акимат заявление о возмещении материального ущерба. Акимат должен в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления провести оценку размера причиненного ущерба.
Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.
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