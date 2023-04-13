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Правительство обязало "Самрук-Казына" перечислять не менее 7% от прибыли в "Қазақстан халқына"
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" будет ежегодно выделять не менее семи процентов от чистого дохода общественному фонду "Қазақстан халқына". Соответствующие правила, регламентирующие порядок выделения средств, утверждены постановлением правительства, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно постановлению, "Қазақстан халқына" обязан использовать перечисленные средства по целевому назначению. Отметим, на сегодня Фонд реализует более 25 благотворительных программ в шести направлениях, среди которых медицина, образование, спорт, культура, социальная поддержка, а также оказывает помощь при ЧС.
В частности, действуют программы по обеспечению пациентов лекарственными средствами, молодежи и детей с инвалидностью инновационными протезно-ортопедическими изделиями, созданию опорных сельских школ, центров раннего вмешательства, центров для детей с аутизмом, оснащению медорганизаций современным оборудованием, предоставлению образовательных грантов выпускникам сельских школ и студентам из социально-уязвимых слоев населения и многие другие.
Напомним, инициатива о ежегодном перечислении не менее семи процентов от чистого дохода "Самрук-Қазына" в общественный фонд "Қазақстан халқына" была озвучена главой государства в Послании народу "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".
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