Правительство Казахстана выделило 31 млрд тенге на покупку пшеницы у аграриев

В Казахстане из резерва выделены средства для закупа пшеницы четвёртого и пятого классов и неклассной пшеницы у отечественных аграриев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Премьер-министром Алихан Смаилов подписал соответствующее постановление.Документ принят в рамках исполнения поручения Главы государства по оказанию оперативных мер поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий текущего года.

В частности, средства выделяются для прямого закупа Продкорпорацией 350 тысяч тонн пшеницы четвёртого и пятого классов и неклассной пшеницы у казахстанских аграриев. Сумма составляет 31 миллиард 375 миллионов тенге.

В настоящее время с учётом переходящих остатков и внутреннего потребления собранного урожая достаточно для обеспечения внутреннего рынка и отгрузки определенного объема на экспорт, в том числе в виде муки.

В правительстве напомнили, что в целом в 2023 году на субсидирование АПК Правительством из всех источников выделено 494 миллиарда тенге, в том числе дополнительно из резерва – 60 миллиардов тенге на субсидирование растениеводства и животноводства. Также из средств республиканского бюджета на реализацию Программы "Ауыл аманаты" выделено 100 миллиардов тенге.