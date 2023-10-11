Правительство Казахстана выделит аграриям 155 млрд тенге субсидий

В Правительстве Казахстана обсудили предпринимаемые меры господдержки фермеров, чьи посевы в этом году пострадали от неблагоприятных погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По информации кабмина, правительством прорабатываются вопросы полного покрытия потребности аграриев в субсидиях, совокупный объём заявок которых составляет 155 млрд тенге. На первоначальном этапе планируется погасить задолженность в размере 30 млрд тенге.

Как отметил и.о. министра сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс" поступили обращения с полным пакетом документов на пролонгацию исполнения обязательств от 62 сельхозтоваропроизводителей на сумму 4 млрд 541 млн тенге. По всем поступающим от фермеров вопросам сотрудники филиалов АКК и КАФ проводят необходимые консультации.

Депутат Мажилиса Аян Зейнуллин уточнил: что ожидать фермерам, если ситуация повторится в следующем году?

"Если в следующем году ситуация с непогодой повторится, будьте уверены, мы найдем выход из положения", –– заверил вице-премьер Серик Жумангарин.

По данным МСХ, уборочные работы по зерновым проведены на большей части Казахстана. По состоянию на 10 октября 2023 года убрано 14,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 84,5%.

По оперативным данным акиматов, объем ожидаемого валового сбора зерновых будет порядка 15,3 млн тонн, в том числе по пшенице порядка 11,2 млн тонн. При этом, в стране имеется объем высококачественного зерна урожая прошлого года порядка 3 млн тонн.

"С учетом переходящих остатков ожидаемый валовый сбор достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики и для реализации определенных объемов зерна на экспорт", – подчеркнул Тамабек.

Кроме того, депутатов информировали о проводимой работе по выделению средств на пополнение уставного капитала Продкорпорации в размере 31,3 млрд тенге. Их направят на обеспечение прямого закупа пшеницы в объеме 350 тыс. тонн и установления цены на форвардный закуп.

Как отметил по итогам заседания заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Альберт Рау, в сельском хозяйстве есть ряд задач, которые предстоит решать. Тем не менее, острота самого главного вопроса по поддержке пострадавших от непогоды фермеров снижена благодаря своевременно принятым Правительством мерам.