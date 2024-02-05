Правительство Казахстана просубсидирует кредиты МСБ на сумму более 900 млрд тенге

Банковские кредиты МСБ на сумму более 900 млрд тенге будут охвачены субсидированием и гарантированием в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"На сегодняшний день благодаря принятым мерам число занятых людей в малом и среднем бизнесе увеличилось на 10% и достигло 4,3 млн человек. Это 45% всех трудоспособных граждан республики. В целом за 9 месяцев прошлого года доля МСБ в ВВП РК выросла до 36,5%. Значительно упрощены условия ведения бизнеса. Так, исключено более 10 тыс. излишних требований. В результате автоматизации систем управления рисками с 1 января назначаются проверки без человеческого фактора. Эта мера также сократит количество проверок в 2 раза", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства, в 2024 году планируется просубсидировать и прогарантировать банковские кредиты МСБ на сумму более 900 млрд тенге.

С учетом объединения программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" разработаны новые подходы по поддержке предпринимательства. Предусматривается постепенный переход от субсидирования к инструментам гарантирования и иным нефинансовым мерам поддержки.