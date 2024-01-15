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Правительство изменило границы Мангистауской области

Сегодня, 11:35
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kazvedomosti.kz Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35
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Фото: kazvedomosti.kz

Подписано постановление правительства от 28 декабря 2023 года "Об изменении границ Мангистауской области", передаёт BaigeNews.kz.

"Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию области земель между границей Мангистауской области и исходной линией для отсчета ширины территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море общей площадью 721940,2365 гектара", - говорится в постановлении кабмина.

Согласно документу, границы Мангистауской области обозначены следующим образом:

  • северная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Атырауской области;
  • северо-восточная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Актюбинской области;
  • южная граница проходит по казахстанско-туркменской государственной границе;
  • юго-восточная граница проходит по казахстанско-узбекской государственной границе;
  • западная граница проходит по исходной линии для отсчета ширины территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море.

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