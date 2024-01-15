Правительство изменило границы Мангистауской области
Сегодня, 11:35
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Сегодня, 11:35Сегодня, 11:35
69Фото: kazvedomosti.kz
Подписано постановление правительства от 28 декабря 2023 года "Об изменении границ Мангистауской области", передаёт BaigeNews.kz.
"Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию области земель между границей Мангистауской области и исходной линией для отсчета ширины территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море общей площадью 721940,2365 гектара", - говорится в постановлении кабмина.
Согласно документу, границы Мангистауской области обозначены следующим образом:
- северная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Атырауской области;
- северо-восточная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Актюбинской области;
- южная граница проходит по казахстанско-туркменской государственной границе;
- юго-восточная граница проходит по казахстанско-узбекской государственной границе;
- западная граница проходит по исходной линии для отсчета ширины территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море.