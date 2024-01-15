Правительство изменило границы Мангистауской области

Подписано постановление правительства от 28 декабря 2023 года "Об изменении границ Мангистауской области", передаёт BaigeNews.kz.

"Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию области земель между границей Мангистауской области и исходной линией для отсчета ширины территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море общей площадью 721940,2365 гектара", - говорится в постановлении кабмина.

Согласно документу, границы Мангистауской области обозначены следующим образом: