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Правительство и Генпрокуратура работают над передачей ряда ТЭЦ в госсобственность Сегодня, 13:11
236
Сегодня, 13:11
236

Правительство и Генпрокуратура работают над передачей ряда ТЭЦ в госсобственность

В правительстве Казахстана разъснили поручение президента о передаче ТЭЦ в государственную собственность, передает BaigeNews.kz. Как сообщил официальный Телеграм-канал UKIMET, правительство и Генеральная прокуратура проводят совместную работу в этом направлении. Кроме того, ситуацию с городским ТЭЦ в городе Экибастуз держит на контроле премьер-министр. 

"Касательно ситуации в Экибастузе. В воскресенье, 27 ноября, из-за большого расхода сетевой воды в теплосетях произошла остановка котлоагрегатов на городской ТЭЦ. Сразу был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия, начаты аварийно-восстановительные работы, открыта горячая линия. По состоянию на 11.00 28 ноября в работе находятся шесть котлов. Восстановлено теплоснабжение в 129 многоэтажных и 114 частных домах, 11 социальных объектах. Ремонтные работы продолжаются, данный вопрос находится на контроле правительства", — говорится в сообщении.

Работа по вопросам деятельности проблемных энергетических объектов будет продолжена, в том числе, в рамках Комиссии по демонополизации экономики, образованной в марте текущего года.

"В целом за это время в республиканскую собственность переданы пакеты акций и доли участия в 10 крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры (439 подъездных ж/д путей) и экологии. На стадии передачи в госсобственность находятся доли участия в 28 компаниях, владеющих 142 подъездными ж/д путями и активами в горнорудной промышленности. Еще по 20 объектам, включая ряд ТЭЦ, производственные объекты нефтегазового и ж/д секторов, логистические, машиностроительные активы и другие, ведется проработка", — сообщил UKIMET. 

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#Экибастуз #ТЭЦ #передача в госсобственность
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:11
236
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