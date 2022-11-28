Правительство и Генпрокуратура работают над передачей ряда ТЭЦ в госсобственность

В правительстве Казахстана разъснили поручение президента о передаче ТЭЦ в государственную собственность, передает BaigeNews.kz. Как сообщил официальный Телеграм-канал UKIMET, правительство и Генеральная прокуратура проводят совместную работу в этом направлении. Кроме того, ситуацию с городским ТЭЦ в городе Экибастуз держит на контроле премьер-министр.

"Касательно ситуации в Экибастузе. В воскресенье, 27 ноября, из-за большого расхода сетевой воды в теплосетях произошла остановка котлоагрегатов на городской ТЭЦ. Сразу был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия, начаты аварийно-восстановительные работы, открыта горячая линия. По состоянию на 11.00 28 ноября в работе находятся шесть котлов. Восстановлено теплоснабжение в 129 многоэтажных и 114 частных домах, 11 социальных объектах. Ремонтные работы продолжаются, данный вопрос находится на контроле правительства", — говорится в сообщении.

Работа по вопросам деятельности проблемных энергетических объектов будет продолжена, в том числе, в рамках Комиссии по демонополизации экономики, образованной в марте текущего года.