Правительство будет надёжным партнёром для всех, кто приходит в Казахстан вести честный бизнес - Бектенов

Под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. Обсуждены вопросы совершенствования налогового законодательства, развития конкуренции и внедрения международных стандартов по борьбе с коррупцией, передаёт BaigeNews.kz.

Правительство Казахстана ведёт системную работу для дальнейшего улучшения инвестиционной привлекательности страны. Разрабатывается новый Налоговый кодекс, в рамках которого будет внедрена сервисная модель администрирования. Налогоплательщику будет оказываться фискальная помощь, начиная от регистрации до снятия его с учёта. Ожидается, что в результате налоговая отчётность в стране сократится на 30%, количество платежей по налогам – на 20%. При этом стимулирующие эффективные льготы для бизнеса будут сохранены.

Реализуется Концепция защиты и развития конкуренции Казахстана до 2026 года, согласно которой правительство стремится снизить долю государства в экономике до 14% к 2025 году.

Кроме того, ведётся активная работа по борьбе с системными коррупционными рисками. Казахстан присоединился к основным международным конвенциям в сфере противодействия коррупции и отмыванию доходов – Стамбульскому плану действий по борьбе против коррупции и вступил в группу государств против коррупции. В целом налажено конструктивное взаимодействие с международными организациями и зарубежными антикоррупционными органами.

По системе видеоконференцсвязи выступили исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Дорис Брэдбери, чрезвычайные и полномочные послы Канады в РК – Алан Хамсон, Европейского Союза – Кестутис Янкаускас, директор Антикоррупционной сети ОЭСР Ольга Савран, а также руководители иностранных компаний-инвесторов и государственных органов.

Подводя итоги заседания глава правительства поручил изучить все озвученные предложения и рекомендации. Благоприятный инвестклимат играет важную роль для проведения в Казахстане реформ по качественной модернизации экономики. На особом контроле находятся вопросы усиления честной конкуренции, защиты частной собственности и демонополизации.