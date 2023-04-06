Правила страхования профответственности медработников разработали в Казахстане

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Правила страхования профессиональной ответственности медработников разработали в Казахстане. Документ будет находиться на общественном обсуждении до 10 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 270 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". В них говорится о том, что субъекты здравоохранения обязаны заключить договор страхования профессиональной ответственности медработников до осуществления ими нескольких видов деятельности:

• медицинская помощь;

• лабораторная диагностика;

• патологоанатомическая диагностика;

• деятельность в сфере заготовки крови и её компонентов;

• деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

• экспертиза в области здравоохранения.

"Договор страхования профессиональной ответственности медработников является документом, заключённым между субъектом здравоохранения и медицинским работником в пользу выгодоприобретателя", - сказано в правилах.

Заключать договор будет необходимо ежегодно.

"Страховым случаем признаётся событие по причинению субъектом здравоохранения и (или) медицинским работником вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности", - отмечено в документе.

Какие документы будут необходимы для осуществления страховой выплаты:

"Заключение независимой экспертной комиссии, созданной в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 270 Кодекса, представляется в страховую организацию для осуществления страховой выплаты. Истребование страховой организацией дополнительно других документов от сторон договора страхования либо от выгодоприобретателя не допускается. Страховая выплата производится страховой организацией в течение 15 рабочих дней со дня получения документов путём перечисления денег на банковский счёт пациента (или его законного представителя)", - сказано в правилах.

Все споры по договору страхования рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.