Правила содержания и выгула домашних животных изменят в Астане

На сайте "Открытые НПА" появился проект решения маслихата "О внесении изменений и дополнений в Правила содержания и выгула домашних животных в Астане". Документ будет доступен для обсуждения до 1 июля, передаёт BaigeNews.kz

В Правилах описаны понятия владелец животного, ответственное лицо, что такое свободный выгул домашних животных и самовыгул. В документе также говорится о том, что "допускается заселение в гостиницу владельца с собакой или кошкой по согласованию с администрацией", а "отказ от животного не влечёт прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего питомца". В документе также говорится о том, что "допускается заселение в гостиницу владельца с собакой или кошкой по согласованию с администрацией", а "отказ от животного не влечёт прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего питомца".

В пункте 15 правил указывается, что "выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца, без намордника и поводка, превышающего 1,5 метра, независимо от места выгула не допускается, за исключением случаев, если животное находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного и (или) ответственному лицу на праве собственности или ином законном основании".

Кроме того, описаны правила, которые должны соблюдаться при выгуле домашних животных.