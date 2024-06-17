Правила содержания и выгула домашних животных изменят в Астане
Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
90Фото: baigenews.kz
На сайте "Открытые НПА" появился проект решения маслихата "О внесении изменений и дополнений в Правила содержания и выгула домашних животных в Астане". Документ будет доступен для обсуждения до 1 июля, передаёт BaigeNews.kz.
В Правилах описаны понятия владелец животного, ответственное лицо, что такое свободный выгул домашних животных и самовыгул.В документе также говорится о том, что "допускается заселение в гостиницу владельца с собакой или кошкой по согласованию с администрацией", а "отказ от животного не влечёт прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего питомца".
В пункте 15 правил указывается, что "выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца, без намордника и поводка, превышающего 1,5 метра, независимо от места выгула не допускается, за исключением случаев, если животное находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного и (или) ответственному лицу на праве собственности или ином законном основании".
Кроме того, описаны правила, которые должны соблюдаться при выгуле домашних животных.
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Первое. Собака может находится в общественных местах на поводке, не превышающем двух метров.
Второе. Намордник надевается на собаку при транспортировке, в толпе людей, а также в местах, обозначенных местными исполнительными органами, организациями, учреждениями.
Кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке.
Владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, исключающим произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания.
Свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях.
"Пункт 17. На территории населённого пункта не допускается: