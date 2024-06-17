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Правила содержания и выгула домашних животных изменят в Астане

Сегодня, 18:56
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:56
Сегодня, 18:56
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Фото: baigenews.kz
На сайте "Открытые НПА" появился проект решения маслихата "О внесении изменений и дополнений в Правила содержания и выгула домашних животных в Астане". Документ будет доступен для обсуждения до 1 июля, передаёт BaigeNews.kz.

В Правилах описаны понятия владелец животного, ответственное лицо, что такое свободный выгул домашних животных и самовыгул. 

В документе также говорится о том, что "допускается заселение в гостиницу владельца с собакой или кошкой по согласованию с администрацией", а  "отказ от животного не влечёт прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего питомца".
 
В пункте 15 правил указывается, что "выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца, без намордника и поводка, превышающего 1,5 метра, независимо от места выгула не допускается, за исключением случаев, если животное находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного и (или) ответственному лицу на праве собственности или ином законном основании".
 
Кроме того, описаны правила, которые должны соблюдаться при выгуле домашних животных.

Первое. Собака может находится в общественных местах на поводке, не превышающем двух метров.

Второе. Намордник надевается на собаку при транспортировке, в толпе людей, а также в местах, обозначенных местными исполнительными органами, организациями, учреждениями.

Кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке.

"При переходе через улицу, вблизи магистралей домашнее животное берётся на короткий поводок не превышающий 1,5 метра, во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели на проезжей части", - сказано в документе.

Владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, исключающим произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания.

Свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях.

"Пункт 17. На территории населённого пункта не допускается:

  1. самовыгул собак;
  2. выгуливать домашних животных и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, не способными контролировать их поведение, в том числе находящимися в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;
  3. выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки выгула домашних животных, кроме случаев организации спортивных и иных мероприятий по согласованию с администрацией;
  4. купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах", - говорится в проекте решения.

 

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