Правила обращения платежных карт в Казахстане ужесточены

Национальный банк внес изменения в правила выпуска платежных карточек, а также в требования к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Казахстана, передает BaigeNews.kz.

По новым правилам, банки должны уведомлять своих клиентов о возможных рисках, связанных с мошенничеством третьих лиц, рисках, связанных с переводом денег под влиянием (по просьбе) третьих лиц, в том числе представляющихся работниками государственных, правоохранительных органов или банков, о возможности отмены операции и возврата денег по инициативе получателя денег либо по решению суда.

Также Нацбанк требует от коммерческих банков установки программного обеспечения, препятствующего несанкционированным платежам и переводам денег

Ограничена выдача платежных карт иностранцам.

Сумма, доступная по карте для несовершеннолетних, ограничена суммой в 500 тысяч тенге.

Микрофинансовые организации, выдавая клиенту кредит, должны обеспечить использование отдельной корпоративной платежной карточки, куда будет переводиться сумма кредита заемщику.

Постановление вводится в действие с 1 января 2024 года.