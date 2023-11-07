Правила обращения платежных карт в Казахстане ужесточены
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Национальный банк внес изменения в правила выпуска платежных карточек, а также в требования к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Казахстана, передает BaigeNews.kz.
По новым правилам, банки должны уведомлять своих клиентов о возможных рисках, связанных с мошенничеством третьих лиц, рисках, связанных с переводом денег под влиянием (по просьбе) третьих лиц, в том числе представляющихся работниками государственных, правоохранительных органов или банков, о возможности отмены операции и возврата денег по инициативе получателя денег либо по решению суда.
Также Нацбанк требует от коммерческих банков установки программного обеспечения, препятствующего несанкционированным платежам и переводам денег
Ограничена выдача платежных карт иностранцам.
Сумма, доступная по карте для несовершеннолетних, ограничена суммой в 500 тысяч тенге.
Микрофинансовые организации, выдавая клиенту кредит, должны обеспечить использование отдельной корпоративной платежной карточки, куда будет переводиться сумма кредита заемщику.
Постановление вводится в действие с 1 января 2024 года.
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