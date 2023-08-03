Права сирот нарушали в области Абай
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
66Фото: Qazcontent
Нарушения прав детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в Детском центре, выявили прокуроры Бородулихинского района области Абай, передаёт BaigeNews.kz.
"Выявлены факты ненадлежащего выполнения руководителем центра своих обязанностей по взысканию задолженности по алиментным платежам в пользу воспитанников центра. Установлено 14 фактов неуплаты алиментов на сумму 30 миллионов тенге", - сообщили в прокуратуре.
По пяти фактам прокуратурой начаты досудебные расследования по статье 139 УК РК. Два неплательщика уже осуждены.
Должники выплатили уже более миллиона тенге. Также по акту надзора к ответственности привлечён руководитель детского центра.
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