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Права сирот нарушали в области Абай

Сегодня, 17:17
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Qazcontent Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
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Фото: Qazcontent

Нарушения прав детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в Детском центре, выявили прокуроры Бородулихинского района области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены факты ненадлежащего выполнения руководителем центра своих обязанностей по взысканию задолженности по алиментным платежам в пользу воспитанников центра. Установлено 14 фактов неуплаты алиментов на сумму 30 миллионов тенге", - сообщили в прокуратуре. 

По пяти фактам прокуратурой начаты досудебные расследования по статье 139 УК РК. Два неплательщика уже осуждены.

Должники выплатили уже более миллиона тенге. Также по акту надзора к ответственности привлечён руководитель детского центра.

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