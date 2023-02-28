Права и обязанности наблюдателей за выборами разъяснили юристы

Фото: Радмир Фахрутдинов/Liter.kz

Член штаба "За честные выборы" Думан Жампеисов рассказал о правах и обязанностях наблюдателей на предстоящих выборах в мажилис и маслихаты на брифинге в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Юрист отметил, что в день голосования на каждом избирательном участке вправе одновременно присутствовать по одному наблюдателю от каждой партии, иного аккредитованного общественного объединения, некоммерческой организации нашей страны.

Наблюдатели имеют право:

1) присутствовать на заседании избирательной комиссии;

2) получать информацию о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, в том числе в голосовании вне помещения;

3) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка во время проведения голосования и подсчёта голосов;

4) сопровождать переносные избирательные урны, в том числе находиться в транспортном средстве во время их перевозки;

5) наблюдать за ходом голосования, процедурой подсчёта голосов и оформления результатов голосования на избирательном участке, в пункте для голосования в условиях, обеспечивающих возможность четкого обозрения всех перечисленных процедур;

6) обжаловать решения, действия (бездействие) соответствующей избирательной комиссии и (или) ее членов в вышестоящую избирательную комиссию или суд;

7) присутствовать при проведении голосования избирателей вне помещения для голосования в случае невозможности их прибытия в помещение для голосования;

8) присутствовать при подсчёте и погашении членами участковой избирательной комиссии неиспользованных избирательных бюллетеней;

9) делать фото-, аудио - и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению его итогов;

10) наблюдать процедуру передачи протоколов о результатах голосования вышестоящим избирательным комиссиям;

11) после проведения голосования знакомиться с протоколами избирательной комиссии об итогах голосования, получать их заверенные копии;

12) обращать внимание членов избирательной комиссии на нарушения требований настоящего Конституционного закона, вручать им соответствующие письменные заявления, акты о нарушениях и получать отметки о вручении. Председатель избирательной комиссии, лицо, его замещающее, обязаны по заявлению доверенных лиц, наблюдателей приложить к протоколу подсчета голосов составленные ими акты.

Наблюдатели обязаны:

1) иметь при себе документы, удостоверяющие их личность и полномочия;

2) не вмешиваться в избирательный процесс, в процедуру подсчёта голосов и принятия решений избирательной комиссией;

3) не предпринимать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;

4) выполнять требования председателя избирательной комиссии по соблюдению правил поведения на избирательном участке, установленных соответствующей избирательной комиссией;

5) основывать свои замечания на документированных, действительных и поддающихся проверке фактах;

6) соблюдать требования настоящего Конституционного закона и иного законодательства Республики Казахстан;

7) сохранять непредвзятость, не выражать предпочтение конкретному кандидату, политической партии.

Думан Жампеисов добавил, что в случае нарушения законодательства РК о выборах наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования по мотивированному решению избирательной комиссии, принятому в письменной форме. При нарушении законодательства наблюдателями соответствующая избирательная комиссия вправе отменить регистрацию наблюдателя.

Он также рассказал об условиях, которые должны предоставляться наблюдателям для мониторинга выборов.