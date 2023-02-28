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Радмир Фахрутдинов/Liter.kz Сегодня, 13:26
171
Сегодня, 13:26
171
Фото: Радмир Фахрутдинов/Liter.kz

Права и обязанности наблюдателей за выборами разъяснили юристы

Член штаба "За честные выборы" Думан Жампеисов рассказал о правах и обязанностях наблюдателей на предстоящих выборах в мажилис и маслихаты на брифинге в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Юрист отметил, что в день голосования на каждом избирательном участке вправе одновременно присутствовать по одному наблюдателю от каждой партии, иного аккредитованного общественного объединения, некоммерческой организации нашей страны. 

Наблюдатели имеют право:

1) присутствовать на заседании избирательной комиссии; 

2) получать информацию о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, в том числе в голосовании вне помещения; 

3) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка во время проведения голосования и подсчёта голосов; 

4) сопровождать переносные избирательные урны, в том числе находиться в транспортном средстве во время их перевозки; 

5) наблюдать за ходом голосования, процедурой подсчёта голосов и оформления результатов голосования на избирательном участке, в пункте для голосования в условиях, обеспечивающих возможность четкого обозрения всех перечисленных процедур; 

6) обжаловать решения, действия (бездействие) соответствующей избирательной комиссии и (или) ее членов в вышестоящую избирательную комиссию или суд; 

7) присутствовать при проведении голосования избирателей вне помещения для голосования в случае невозможности их прибытия в помещение для голосования; 

8) присутствовать при подсчёте и погашении членами участковой избирательной комиссии неиспользованных избирательных бюллетеней; 

9) делать фото-, аудио - и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению его итогов; 

10) наблюдать процедуру передачи протоколов о результатах голосования вышестоящим избирательным комиссиям; 

11) после проведения голосования знакомиться с протоколами избирательной комиссии об итогах голосования, получать их заверенные копии; 

12) обращать внимание членов избирательной комиссии на нарушения требований настоящего Конституционного закона, вручать им соответствующие письменные заявления, акты о нарушениях и получать отметки о вручении. Председатель избирательной комиссии, лицо, его замещающее, обязаны по заявлению доверенных лиц, наблюдателей приложить к протоколу подсчета голосов составленные ими акты. 

Наблюдатели обязаны:

1) иметь при себе документы, удостоверяющие их личность и полномочия; 

2) не вмешиваться в избирательный процесс, в процедуру подсчёта голосов и принятия решений избирательной комиссией; 

3) не предпринимать действия, препятствующие работе избирательной комиссии; 

4) выполнять требования председателя избирательной комиссии по соблюдению правил поведения на избирательном участке, установленных соответствующей избирательной комиссией; 

5) основывать свои замечания на документированных, действительных и поддающихся проверке фактах; 

6) соблюдать требования настоящего Конституционного закона и иного законодательства Республики Казахстан; 

7) сохранять непредвзятость, не выражать предпочтение конкретному кандидату, политической партии. 

Думан Жампеисов добавил, что в случае нарушения законодательства РК о выборах наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования по мотивированному решению избирательной комиссии, принятому в письменной форме. При нарушении законодательства  наблюдателями соответствующая избирательная комиссия вправе отменить регистрацию наблюдателя. 

Он также рассказал об условиях, которые должны предоставляться наблюдателям для мониторинга выборов. 

"Для наблюдателей должна быть обеспечена возможность наблюдать за избирательными урнами, за входом и выходом из кабин для тайного голосования. В помещении для голосования столы, за которыми производится подсчет голосов, размещаются таким образом, чтобы обеспечивался обзор действий членов УИК со стороны всех присутствующих в помещении лиц. Доверенные лица и наблюдатели, присутствующие при подсчете голосов, наблюдают за подсчетом голосов на расстоянии и в условиях, обеспечивающих обозримость отметок в бюллетенях", - заключил он. 

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#наблюдатели #выборы 2023
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 13:26
171
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