Права более 1,6 тыс казахстанских предпринимателей были защищены в 2023 году

Главная транспортная прокуратура Казахстана подвела итоги работы за 2023 год, передаёт BaigeNews.kz.

"За 2023 год нами были защищены права 1 613 предпринимателей, внесено 30 актов надзора, к дисциплинарной ответственности привлечены 25 должностных лиц, административной - 3. Также отменены 268 налоговых уведомлений на сумму более 336 миллионов тенге, 500 предпринимателям вернули 30 миллионов тенге", — сказал заместитель главного транспортного прокурора РК Манарбек Ерназаров.

Также в 2023 году прокуратура начала работу по возврату 2,4 миллиардов тенге казахстанским предпринимателям. Дело в том, что в 2022 году в Казахстане были изменены условия оплаты за негативное воздействие на окружающую среду. Согласно им отдельные предприниматели были освобождены от уплаты экологического сбора. Но в связи с незнанием этих поправок, продолжали производить соответствующие платежи.

К примеру, столичный автобусный парк, не относящийся к категории плательщиков указанных сборов, уплатил в госбюджет более 15 миллионов тенге. Аналогично поступили и другие 2 203 предпринимателя.

Также были установлены факты, когда компания "Қазақстан темір жолы" создавала искусственные барьеры предпринимателям. Так, КТЖ выставлял незаконные, излишние требования для получения положительного согласования проектов.