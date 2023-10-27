Практически весь урожай зерна собрали казахстанские аграрии
Вчера, 16:01
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Вчера, 16:01Вчера, 16:01
326Фото: gov.kz
Казахстанские аграрии собрали зерно с 97% полей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.
Сообщается, что в Казахстане убрали 16,6 миллиона гектаров зерновых культур, это 97% полей. Средняя урожайность составляет 9,6 центнера с гектара. Намолочено к этому времени 15,9 миллиона тонн зерна.
АО "НК "Продкорпорация" приступила к приёму сельхозпродукции урожая 2023 года в рамках программы форвардного закупа. Он будет осуществляться на сумму предварительной оплаты на лицензированные хлебоприемные предприятия.
Установлены следующие закупочные цены:
- твердая пшеница третьего класса – 130 тысяч тенге с НДС;
- пшеница третьего класса hi-pro (клейковина от 27%) – 130 тысяч тенге с НДС;
- пшеница третьего класса (клейковина от 23%) – 120 тысяч тенге с НДС;
- пшеница четвёртого класса –105 тысяч тенге с НДС;
- ячмень второго класса – 65 тысяч тенге с НДС.
Отмечается, что закупочные цены на подсолнечник, семена льна, гречиху и рапс станут известны позже.
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