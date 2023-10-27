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Практически весь урожай зерна собрали казахстанские аграрии

Вчера, 16:01
АВТОР
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gov.kz Вчера, 16:01
Вчера, 16:01
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Фото: gov.kz

Казахстанские аграрии собрали зерно с 97% полей,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Сообщается, что в Казахстане убрали 16,6 миллиона гектаров зерновых культур, это 97% полей. Средняя урожайность составляет 9,6 центнера с гектара. Намолочено к этому времени 15,9 миллиона тонн зерна.

АО "НК "Продкорпорация" приступила к приёму сельхозпродукции урожая 2023 года в рамках программы форвардного закупа. Он будет осуществляться на сумму предварительной оплаты на лицензированные хлебоприемные предприятия.

Установлены следующие закупочные цены:

  • твердая пшеница третьего класса – 130 тысяч тенге с НДС;
  • пшеница третьего класса hi-pro (клейковина от 27%) – 130 тысяч тенге с НДС;
  • пшеница третьего класса (клейковина от 23%) – 120 тысяч тенге с НДС;
  • пшеница четвёртого класса –105 тысяч тенге с НДС;
  • ячмень второго класса – 65 тысяч тенге с НДС.

Отмечается, что закупочные цены на подсолнечник, семена льна, гречиху и рапс станут известны позже.

 

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