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©instagram.com/iwfnet Сегодня, 13:20
161
Сегодня, 13:20
161
Фото: ©instagram.com/iwfnet

Пожизненные выплаты будут получать казахстанские медалисты

Материальное обеспечение будут выплачивать медалистам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионы мира по олимпийским видам спорта, передаёт BaigeNews.kz. Проект соответствующего приказа министерства культуры ис порта опубликован на портале "Открытые НПА".

Материальное обеспечение выплачивается за счёт средств республиканского бюджета через бюджетные программы уполномоченного органа в области физической культуры и спорта. Пособие полагается спортсменам и тренерам, являющимся гражданами Казахстана, имеющим трудовой стаж не менее двадцати лет в области физической культуры и спорта на территории РК.

Пожизненное ежемесячное матобеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах: 

  • спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призёров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 месячных расчётных показателей;
  • тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призёров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 месячных расчётных показателей.

В министерстве также опубликовали действующие размеры денежных поощрений чемпионам и призёрам международных спортивных соревнований и их тренерам.

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Сегодня, 13:20
161
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