Пожилая женщина упала в шахту лифта в Туркестане
Сегодня, 21:45
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Сегодня, 21:45Сегодня, 21:45
170Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
74-летняя пенсионерка упала в недостроенную шахту лифта в микрорайоне "Жана кала" в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Ведётся досудебное расследование. Данный факт зарегистрирован по статье 278 часть 2 УК РК "Недоброкачественное строительство, повлёкшее по неосторожности смерть человека", сообщили в ДП Туркестанской области. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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