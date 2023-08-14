Пожилая женщина упала в шахту лифта в Туркестане

74-летняя пенсионерка упала в недостроенную шахту лифта в микрорайоне "Жана кала" в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Ведётся досудебное расследование. Данный факт зарегистрирован по статье 278 часть 2 УК РК "Недоброкачественное строительство, повлёкшее по неосторожности смерть человека", сообщили в ДП Туркестанской области. Выясняются обстоятельства произошедшего.