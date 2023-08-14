  • 14 Августа, 23:19
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Пожилая женщина упала в шахту лифта в Туркестане

Сегодня, 21:45
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 21:45
Сегодня, 21:45
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

74-летняя пенсионерка упала в недостроенную шахту лифта в микрорайоне "Жана кала" в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Ведётся досудебное расследование. Данный факт зарегистрирован по статье 278 часть 2 УК РК "Недоброкачественное строительство, повлёкшее по неосторожности смерть человека", сообщили в ДП Туркестанской области. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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