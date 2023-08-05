Пожертвования украли из церкви в Актобе
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Кражу ящика для пожертвований из церкви раскрыли в течении суток актюбинские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Инцидент произошёл 3 августа в 15:00 в церкви Свято-Никольского кафедрального собора по улице Маметовой.
"Неизвестные проникли в помещение, сломав ящик для пожертвований, и похитили около 20 тысяч тенге. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, осмотрели территорию и допросили очевидцев. Стражи порядка с помощью систем видеонаблюдении, установленных в церкви, в течение суток установили личность подозреваемого и задержали 30-летнего жителя Мугалжарского района", — рассказали в полиции.
Начато досудебное расследование по статье 188. Также проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
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