Пожертвования украли из церкви в Актобе

Кражу ящика для пожертвований из церкви раскрыли в течении суток актюбинские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инцидент произошёл 3 августа в 15:00 в церкви Свято-Никольского кафедрального собора по улице Маметовой.

"Неизвестные проникли в помещение, сломав ящик для пожертвований, и похитили около 20 тысяч тенге. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, осмотрели территорию и допросили очевидцев. Стражи порядка с помощью систем видеонаблюдении, установленных в церкви, в течение суток установили личность подозреваемого и задержали 30-летнего жителя Мугалжарского района", — рассказали в полиции.

Начато досудебное расследование по статье 188. Также проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.