Пожары в ВКО: уничтожены горнолыжная база, дома и авто

Фото: ДЧС ВКО

В ВКО за минувшие выходные произошли сразу 15 масштабных пожаров. Два очага до сих пор продолжают тушить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

У жительницы ВКО Татьяны Меликовой сгорели дом, хозпостройки, приготовленные на зиму уголь и дрова. Женщина успела вытащить из дома газовый баллон. Шквальный ветер, как вспоминает Татьяна, поднял пятиметровый столб пламени и перекинул на строения.

"Я успела домой заскочить, близко огонь был, документы забрала и у меня собачки маленькие. Я всё в машину кинула, хотела вернуться и не смогла. Дым, ничего не было видно и дышать было невозможно", — говорит Татьяна Меликова.

На горнолыжной базе сгорели канатная дорога, вагончики с инвентарём.

Сообщалось, что в ночь с воскресенья на понедельник в ВКО продолжалась борьба с пожарами.​ За сутки подразделения ДЧС ВКО совершили более 57 выездов​.​ В тушении были задействованы более 120 единиц техники и порядка 700 человек, вертолёт МИ-8. Бороться с огнём спасателям мешал сильный ветер, порывы которого доходили до 20 метров в секунду.

По данным телеканала, почти 300 спасателей до сих пор противостоят огненной стихии в Курчумском районе в 14-ти километрах от села Ушбулак.

В ДЧС региона не исключают версию поджогов.

"Основной процент пожаров связан с тем, что жители допускают неосторожное обращение с огнём, разводят костры и допускают палы сухой травы. Уже 40 человек привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности. По всем фактам пожаров проведут тщательное расследование. Дознаватели не исключают версию об умышленных поджогах", - сказала руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова.