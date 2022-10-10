open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


ДЧС ВКО Вчера, 23:28
1991
Фото: ДЧС ВКО

Пожары в ВКО: уничтожены горнолыжная база, дома и авто

В ВКО за минувшие выходные произошли сразу 15 масштабных пожаров. Два очага до сих пор продолжают тушить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

У жительницы ВКО Татьяны Меликовой сгорели дом, хозпостройки, приготовленные на зиму уголь и дрова. Женщина успела вытащить из дома газовый баллон. Шквальный ветер, как вспоминает Татьяна, поднял пятиметровый столб пламени и перекинул на строения.

"Я успела домой заскочить, близко огонь был, документы забрала и у меня собачки маленькие. Я всё в машину кинула, хотела вернуться и не смогла. Дым, ничего не было видно и дышать было невозможно", — говорит Татьяна Меликова.  

На горнолыжной базе сгорели канатная дорога, вагончики с инвентарём.

Сообщалось, что в ночь с воскресенья на понедельник в ВКО продолжалась борьба с пожарами.​ За сутки подразделения ДЧС ВКО совершили более 57 выездов​.​ В тушении были задействованы более 120 единиц техники и порядка 700 человек, вертолёт МИ-8. Бороться с огнём спасателям мешал сильный ветер, порывы которого доходили до 20 метров в секунду. 

По данным телеканала, почти 300 спасателей до сих пор противостоят огненной стихии в Курчумском районе в 14-ти километрах от села Ушбулак. 

В ДЧС региона не исключают версию поджогов. 

"Основной процент пожаров связан с тем, что жители допускают неосторожное обращение с огнём, разводят костры и допускают палы сухой травы. Уже 40 человек привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности. По всем фактам пожаров проведут тщательное расследование. Дознаватели не исключают версию об умышленных поджогах", - сказала руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Пожар #ВКО #происшествие #ДЧС
Журналист
Вчера, 23:28
1991
Поделитесь:
Наверх