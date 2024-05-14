Уровень воды в реке Жайык превысил критический в Атырауской области
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Оперативный штаб по ЧС Атырауской области представил сводку по уровню воды в р.Жайык. Согласно информации, уровень воды в р.Жайык в Атырау и еще двух сёлах превысил критический, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
"По сравнению с состоянием на 8.00 утра, 13 мая, 2024 года уровень воды в с.Индербор поднялся на 3 см, (1041 см, критический уровень - 845 см); уровень воды в с.Махамбет + 14 см, - 980 см, критический уровень - 850 см; уровень воды в г.Атырау + 6 см, - 551 см, критический уровень - 550 см; уровень воды в с.Жанаталап + 7 см, - 398 см, критический уровень - 500 см; уровень воды в с.Еркинкала + 5 см, - 356 см, критический уровень - 450 см", - говорится в сообщении.
Ранее в правительстве сообщили, что пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней.
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