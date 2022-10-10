В ВКО локализовали основную часть пожаров

Фото: пресс-службы ДЧС ВКО

В Восточно-Казахстанской области рассказали о ситуации со степными пожарами. Сегодня ночью службы спасения локализовали основную их часть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.

​В ночь с воскресенья на понедельник в Восточном Казахстане боролись с возгоранием травы и пожарами.​ За сутки подразделения ДЧС ВКО совершили более 57 выездов​.​ В тушении были задействованы более 120 единиц техники и порядка 700 человек, это сотрудники ДЧС, МИО, лесных учреждений, национальной гвардии, министерства обороны РК, вертолёт МИ-8 акимата ВКО.

"В Зайсанском, Глубоковском, Уланском районах, в том числе в Алтае и Усть-Каменогорске в результате слаженных действий огонь локализован. При этом уже ликвидированы пожары в селе Герасимовка в Уланском районе и на участке Борсак в Каменском сельском округе, в Серебрянске и в Усть-Каменогорске по улице Машиностроителей (район Согра). Продолжается работа с загоранием в Курчумском районе в 14-ти километрах от села Ушбулак на территории Пугачёвского лесничества и Маралдинского сельского округа", - сообщили в департаменте по ЧС.

Общую площадь пожаров сейчас устанавливают. Но по предварительным данным спасателей, она составила более 2000 гектаров.

​В ВКО отметили, что большинство пожаров на территории жилых и дачных домов вызвала жаркая и сухая погода и нарушение элементарных правил пожарной безопасности. Бороться с огнём спасателям мешал сильный ветер, порывы которого доходили до 20 метров в секунду.

В ДЧС призывали граждан соблюдать меры пожарной безопасности. Быть бдительными. Своевременно очищать территорию домов от сухой травы и мусора. Не сжигать мусор у жилых домов. Не разводить в ветреную погоду костры, а также не допускать палов травы.