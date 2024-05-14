Площадь аварийного жилья увеличилась на 41% в Казахстане

Согласно последним данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, общая площадь жилищного фонда Казахстана за 2023 год составила 419,1 млн кв. м, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom. При этом обеспеченность жильём на одного проживающего достигла всего 23,9 кв. м — на 20,3% меньше минимального стандарта ООН.

Достижение мировых стандартов будет непростым и долгим с учётом того, что более чем за 30 лет показатель обеспеченности жильём на одного проживающего увеличился всего на 9,5 кв. м.

Помимо низкого уровня обеспеченности жильём, в нашей стране существует проблема аварийности и ветхости уже существующего жилищного фонда. В 2023 году в Казахстане числилось 2,1 тыс. единиц аварийного жилья общей площадью в 762,4 кв. м. Из года в год этот тревожный показатель только растёт. Так, площадь аварийного жилья в 2023-м увеличилась на 41% за год — очень негативный и существенный рост.

В региональном разрезе больше всего аварийного жилья было зафиксировано в Атырауской области: 445 единиц общей площадью в 153,8 тыс. кв. м.

Среди регионов-антилидеров также оказались Акмолинская область (209 единиц, или 26,3 тыс. кв. м) и Астана (206 единиц, или 124,8 тыс. кв. м).

Выбирая застройщика для строительства дома или квартиры, казахстанцам крайне важно обращать внимание на опыт и репутацию компании в строительной сфере. Застройщик должен иметь успешный опыт реализации любых проектов и положительные отзывы предыдущих клиентов. Также важно убедиться, что застройщик обладает всеми лицензиями и сертификатами для начала строительных работ.