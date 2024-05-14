SOS-кнопка для туристов появится в Казахстане

Министр туризма и спорта нашей страны Ермек Маржикпаев на заседании кабмина рассказал о том, как будут обеспечивать безопасность туристов в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В преддверии наступающего летнего сезона особенно важно поддерживать безопасность для наших граждан и туристов. Поэтому местным исполнительным органам необходимо принять меры по предотвращению несчастных случаев на воде, повышению безопасности на водоемах и в горной местности. Министерством прорабатывается вопрос по внедрению системы безопасности "SOS-кнопка для туриста", которая будет работать в зонах без покрытия интернетом. Это является отечественной разработкой", - сказал Ермек Маржикпаев.

По его данным, в 2023 году 9,2 млн иностранных граждан посетили Казахстан, что в два раза больше показателя 2022 года. При этом более 9,6 млн казахстанцев совершили путешествия внутри страны. Этот показатель превышает 2022 год на 1 млн человек. Местами размещения оказаны услуги на сумму более 229 млрд тенге, что в 1,3 раза больше показателя 2022 года.