В Павлодарской области наживались на программе переселения

Прокуратурой Павлодарской области выявлены факты хищении бюджетных средств выделенных в рамках реализации нацпроекта "Сильные регионы - драйвер развития страны" (переселение граждан с южных регионов в северные малонаселенные пункты), передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"Создана целая схема присвоения средств финансовой поддержки переселенцев, в том числе путем искусственного завышения стоимости домов до 8 млн. тенге для получения половины расходов (на покупку дома возмещаются 50%, но не более 4,2 млн. тенге). Фактически приобретались заброшенные дома от 500 тыс. тенге. В результате переселение осуществляется лишь на бумаге, фактически из-за оттока населения упразднены 59 населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

К слову, только в 6 районах установлен ущерб – 600 млн. тенге.

Прокуратурой материалы проверки зарегистрированы в ЕРДР по ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса, расследование ведет специальный прокурор.

Проверка продолжается.