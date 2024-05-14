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В Алматинской области осудили сотрудников тюрем

Сегодня, 11:39
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baigenews.kz Сегодня, 11:39
Сегодня, 11:39
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Фото: baigenews.kz

Прокуратура Алматинской области раскрывает широкомасштабное злоупотребление в тюрьмах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

"Заключенные, использовали мобильные телефоны для осуществления онлайн покупок, оформления кредитов и участия в азартных играх через букмекерские конторы и онлайн-казино, где общий оборот денежных средств составил более 3 млрд.тенге.

Используя мобильные устройства, осужденные учреждения №10 торговали как запрещенными, так и разрешенными предметами прямо в стенах учреждения", - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой Алматинской области проведено досудебное расследование по ст.361 ч.2-1 УК.

"Приговором Илийского районного суда трое сотрудников данного учреждения осуждены к различным мерам наказания.

Кроме того, прокуратурой области начаты досудебные расследования по ст.361 ч.2-1 УК в отношении сотрудников учреждения №12 и №57, начальник учреждения №57 взят под стражу", - отметили в прокуратуре.

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