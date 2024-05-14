В Алматинской области осудили сотрудников тюрем
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Прокуратура Алматинской области раскрывает широкомасштабное злоупотребление в тюрьмах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.
"Заключенные, использовали мобильные телефоны для осуществления онлайн покупок, оформления кредитов и участия в азартных играх через букмекерские конторы и онлайн-казино, где общий оборот денежных средств составил более 3 млрд.тенге.
Используя мобильные устройства, осужденные учреждения №10 торговали как запрещенными, так и разрешенными предметами прямо в стенах учреждения", - говорится в сообщении.
По данному факту прокуратурой Алматинской области проведено досудебное расследование по ст.361 ч.2-1 УК.
"Приговором Илийского районного суда трое сотрудников данного учреждения осуждены к различным мерам наказания.
Кроме того, прокуратурой области начаты досудебные расследования по ст.361 ч.2-1 УК в отношении сотрудников учреждения №12 и №57, начальник учреждения №57 взят под стражу", - отметили в прокуратуре.
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