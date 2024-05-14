В Алматинской области осудили сотрудников тюрем

Прокуратура Алматинской области раскрывает широкомасштабное злоупотребление в тюрьмах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

"Заключенные, использовали мобильные телефоны для осуществления онлайн покупок, оформления кредитов и участия в азартных играх через букмекерские конторы и онлайн-казино, где общий оборот денежных средств составил более 3 млрд.тенге.

Используя мобильные устройства, осужденные учреждения №10 торговали как запрещенными, так и разрешенными предметами прямо в стенах учреждения", - говорится в сообщении.