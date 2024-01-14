Пожарные вынесли женщину из горящей квартиры в Петропавловске

Ночью в одном из домов Петропавловска начался пожар, в задымленной квартире едва не погибла женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В 2:05 ночи от соседей поступил вызов о том, что в одной из квартир двухэтажного жилого дома Петропавловска возник пожар. Бойцы, прибыв через 4 минуты, оперативно развернулись, проникли в квартиру на первом этаже. Женщина лежала на дымящемся диване. Не мешкая, младший сержант Арман Касымов на руках вынес женщину к окну, там её принял пожарный-спасатель Болат Ахметов", — сообщили в ведомстве.

Пока огнеборцы тушили возгорание, из подъезда эвакуировали 10 человек, в том числе трёхлетнего ребёнка. К счастью, хозяйка квартиры быстро пришла в себя.

Как выяснилось, причиной пожара стал сон с непотушенной сигаретой.