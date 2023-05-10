Пожарные Усть-Каменогорска спасли при пожаре женщину с ребенком и их кошку

Фото: МЧС РК

В трехкомнатной квартире расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома по улице Металлургов произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС ВКО, 15 жителей самостоятельно покинули свои квартиры.

"Прибывшими огнеборцами огонь ликвидирован на площади 5 кв.м. Горела мебель, личные вещи. Пожарные успели вынести газовый баллон. Бойцы ПЧ-7 спасли из соседней квартиры женщину с ребенком, применив спасательные капюшоны, защищающие от дыма и токсичных продуктов горения", - говорится в сообщении ДЧС.

Предварительные причины пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, аварийный режим электрооборудования.

Всего в ликвидации пожара принимало участие 4 единицы техники и 15 человек личного состава.