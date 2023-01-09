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ДЧС Алматы 9 Января, 19:28
825
9 Января, 19:28
825
Фото: ДЧС Алматы

Пожарные ликвидировали возгорание на рынке в Алматы

Два часа ушло на тушение пожара на алматинском рынке "Арлан", передаёт BaigeNews.kz.

"Сложности создавала плотная компановка двухъярусных контейнеров и высокая температура", - уточнили в ДЧС. 

Для вскрытия контейнеров применяли аварийно-спасательные инструменты.

Пожар ликвидировали в 18:54. Распространение огня на соседние контейнеры с товарно-материальными ценностями удалось сдержать.

Ранее сообщалось том, что вызов поступил в 16:55. С огнём боролись 60 человек и 16 единиц техники.

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#Пожар #происшествие #рынок #Алматы #ДЧС
BaigeNews.kz
9 Января, 19:28
825
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