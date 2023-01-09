Пожарные ликвидировали возгорание на рынке в Алматы

Фото: ДЧС Алматы

Два часа ушло на тушение пожара на алматинском рынке "Арлан", передаёт BaigeNews.kz.

"Сложности создавала плотная компановка двухъярусных контейнеров и высокая температура", - уточнили в ДЧС.

Для вскрытия контейнеров применяли аварийно-спасательные инструменты.

Пожар ликвидировали в 18:54. Распространение огня на соседние контейнеры с товарно-материальными ценностями удалось сдержать.

Ранее сообщалось том, что вызов поступил в 16:55. С огнём боролись 60 человек и 16 единиц техники.