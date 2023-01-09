Крупный пожар тушат на рынке в Алматы

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Пожар на рынке "Арлан" в Алматы тушат более 60 человек и 16 единиц техники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

"В 16:55 силы и средства ДЧС направлены по повышенному номеру вызова по адресу: Алатауский район, Северное кольцо шоссе, 92/7. По прибытии обнаружено горение контейнеров на предварительной площади 100 квадратных метров на территории рынка "Арлан". На тушение, а также защиту соседних контейнеров введены пожарные стволы, на месте развёрнут оперативный штаб", - сообщили в ведомстве.

Обеспечена бесперебойная подача воды, объект обесточен.