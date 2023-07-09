Пожар вспыхнул на рынке Алматы

Фото: МЧС РК

В Алматы пожарные тушат огонь на территории вещевого рынка "Кенжехан-2", передает BaigeNews.kz. Пожар произошел в складском помещении контейнерного типа. Площадь возгорания устанавливается.

Проводится эвакуация населения из рынка. В работах по оперативной ликвидации ЧС задействован личный состав и техника подразделений МЧС по городу Алматы.

В 12:52 пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет. Тушение продолжается.