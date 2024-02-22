Пожар во многоэтажке в Астане ликвидирован

Пожар во многоэтажке на улице Мухамедханова в Астане, ликвидирован в 21:55, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщалось ранее, вызов поступил в 21:30.

"По прибытии установлено, что наблюдается открытое горение с окна квартиры на 12 этаже, горят домашние вещи и мебель в кухонном помещении и на балконе, площадь пожара уточняется", - сообщили в МЧС.

В 21:51 пожар локализован.

На месте было задействовано 24 человека личного состава и пять единиц техники ДЧС Астаны.