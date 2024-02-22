Пожар во многоэтажке в Астане ликвидирован
Сегодня, 23:16
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Сегодня, 23:16Сегодня, 23:16
82Фото: МЧС РК
Пожар во многоэтажке на улице Мухамедханова в Астане, ликвидирован в 21:55, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщалось ранее, вызов поступил в 21:30.
"По прибытии установлено, что наблюдается открытое горение с окна квартиры на 12 этаже, горят домашние вещи и мебель в кухонном помещении и на балконе, площадь пожара уточняется", - сообщили в МЧС.
В 21:51 пожар локализован.
На месте было задействовано 24 человека личного состава и пять единиц техники ДЧС Астаны.