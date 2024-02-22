Пожар в высотке тушат в Астане
Сегодня, 22:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:02Сегодня, 22:02
63Фото: МЧС РК
Пожар произошёл в многоэтажке на улице Мухамедханова в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Вызов поступил в 21:30.
"По прибытии установлено, что наблюдается открытое горение с окна квартиры на 12 этаже, горят домашние вещи и мебель в кухонном помещении и на балконе, площадь пожара уточняется", - сообщили в МЧС.
В 21:51 пожар локализован.
На месте задействовано 24 человека личного состава и пять единиц техники ДЧС Астаны.
Самое читаемое
- Три года в колонии проведёт кызылординец за поднятый на улице пакет
- Ростовщик держит в страхе село в Акмолинской области
- Казахстанец вырастил 30 тысяч тюльпанов к 8 марта
- Мажилис одобрил проект о пожизненном лишении свободы за педофилию
- Глава НИШ выступил против изменения подходов финансирования школ