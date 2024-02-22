  • 22 Февраля, 22:15
  • BAIGENEWS

Пожар в высотке тушат в Астане

Сегодня, 22:02
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:02
Сегодня, 22:02
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Фото: МЧС РК

Пожар произошёл в многоэтажке на улице Мухамедханова в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Вызов поступил в 21:30.

"По прибытии установлено, что наблюдается открытое горение с окна квартиры на 12 этаже, горят домашние вещи и мебель в кухонном помещении и на балконе, площадь пожара уточняется", - сообщили в МЧС.

В 21:51 пожар локализован. 

На месте задействовано 24 человека личного состава и пять единиц техники ДЧС Астаны.

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