Пожар в заповеднике Акмолинской области локализован

Фото: ДЧС Акмолинской области

Пожарные локализовали возгорание камыша на озере Сарыколь в Коргалжынском заповеднике в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, пожар локализовали 15:00. Всего ликвидировано семь очагов возгорания из восьми.

"В настоящее время проводятся работы по окарауливанию, угрозы населенным пунктам нет. К тушению возгорания были привлечены 23 единицы техники, 78 человек, 2 плавсредства и 2 вертолёта АО "Казавиаспас". С водосливными устройствами.Ппривлечение вертолётов связано с отсутствием подъездных путей из-за болотистой местности, площадь которой составляет 3 тысячи гектар. Всего осуществлено 96 сбросов воды в объёме 288 тонн", — сообщили в ДЧС.

Напомним, под председательством акима Акмолинской области проходят заседания оперативного штаба. Также на месте развернут районный оперативный штаб под руководством акима Коргалжынского района Берика Жанбаева и начальника Департамента по ЧС Акмолинской области, полковника Нурлана Атыгаева.