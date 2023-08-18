Пожар в терминале Новороссийска не повлиял на отгрузку казахстанской нефти

Возгорание в грузовом терминале Новороссийска не повлияло на отгрузку казахстанской нефти, передаёт BaigeNews.kz.

"Данный инцидент не отразился на плановую отгрузку казахстанской нефти через морской терминал КТК и нефтеперевлочный комплекс Шесхарис вблизи порта Новороссийск. На текущий момент отгрузка казахстанской нефти через морской терминал КТК (пос. Южная Озереевка) и через нефтяной терминал Шесхарис порта Новороссийск осуществляется в штатном и плановом режимах", - сообщили в Каспийском трутрубопроводном консорциуме.

В Минэнерго добавили, что в 10:44 по московскому времени (в 13.44 по времени Астаны) было ликвидировано открытое возгорание.