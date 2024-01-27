Пожар в сварочном цеху потушили в Алматинской области

В дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Бельбулак произошло загорание сварочного цеха, передаёт BaigeNews.kz.

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада, где хранилась лакокрасочная продукция и расположенный рядом частный жилой дом.

"В ликвидации были задействованы 39 сотрудников и 13 единиц техники ДЧС Алматинской области, 5 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС города Алматы. ДЧС Алматинской области напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Выполнение этих несложных правил позволит существенно сократить риск возникновения пожара", — говорится в сообщении ДЧС.