Пожар в сварочном цеху потушили в Алматинской области
Сегодня, 14:26
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Сегодня, 14:26Сегодня, 14:26
98Фото: скриншот с видео
В дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Бельбулак произошло загорание сварочного цеха, передаёт BaigeNews.kz.
Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада, где хранилась лакокрасочная продукция и расположенный рядом частный жилой дом.
"В ликвидации были задействованы 39 сотрудников и 13 единиц техники ДЧС Алматинской области, 5 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС города Алматы. ДЧС Алматинской области напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Выполнение этих несложных правил позволит существенно сократить риск возникновения пожара", — говорится в сообщении ДЧС.
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