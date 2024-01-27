  • 27 Января, 15:28
  • BAIGENEWS

Пожар в сварочном цеху потушили в Алматинской области

Сегодня, 14:26
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 14:26
Сегодня, 14:26
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Фото: скриншот с видео

В дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Бельбулак произошло загорание сварочного цеха, передаёт BaigeNews.kz.

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада, где хранилась лакокрасочная продукция и расположенный рядом частный жилой дом.

"В ликвидации были задействованы 39 сотрудников и 13 единиц техники ДЧС Алматинской области, 5 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС города Алматы. ДЧС Алматинской области напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Выполнение этих несложных правил позволит существенно сократить риск возникновения пожара", — говорится в сообщении ДЧС.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті (@almatyobl_tjd)

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