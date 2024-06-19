Пожар в резервате Иле-Балхаш виден из космоса

По данным космического мониторинга площадь пожара на территории резервата Иле-Балхаш на сегодняшний день составляет 2794,79 га, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары”.

На сегодняшний день в Казахстане продолжается пожароопасный период. В связи с этим с 27 мая была запущена виртуальная станция приема данных для сокращения предоставления термальных точек до 40-60 минут после пролета спутников.

“11 июня в 13:45 ч. поступило сообщение от лесного хозяйства о том, что произошло загорание камышистой растительности в болотистой местности на территории Иле-Балхашского резервата. Предварительная причина – грозовой разряд. По данным МЧС на 13.06.2024 года площадь пожара – 30 га”, - говорится в сообщении.

На сегодняшний день по данным космического мониторинга площадь пожара на территории резервата Иле-Балхаш на 18.06.2024 года составляет 2794,79 га.