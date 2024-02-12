Пожар в области Абай: камера была отключена перед ЧП

Стали известны новые подробности пожара в области Абай, случившегося в 2023 году. Как сообщил начальник службы досудебного расследования Генеральной прокуратуры Даулет Акылбеков, камера перед ЧП была отключена, передаёт BaigeNews.kz.

"Было установлено, что сама камера грозопеленгатора была в отключенном состоянии. Сотрудник "Семей орманы" до 7 июня 2023 года проводил работы по замене аккумулятора, отключил от сети грозопеленгатор и забыл включить", - сказал Акылбеков, отвечая на вопрос депутатов о фактах вырубки леса на дрова с последующей продажей на правительственном часе в мажилисе.

При этом он добавил, что система не сигнализирует о возникновении угрозы, это фотокамера, реагирующая на дым и пыль.

По словам Даулета Акылбекова, были подняты все уголовные дела по факту краж, незаконной вырубки леса, Также были допрошены местные жители, сотрудники "Семей орманы".

"Выявлено порядка 20 укрытых фактов незаконной вырубки леса и его реализации. Департаменту полиции поручено провести расследование. В данное время следствие продолжается", - заключил Акылбеков.