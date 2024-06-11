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Пожар в многоэтажке тушат в Астане

Сегодня, 19:11
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11
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Фото: baigenews.kz

В Астане загорелась квартира в многоэтажном доме. Огнеборцы тушат пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным МЧС, пожар в квартире на 4-ом жтаже многоэтажного дома произошел в районе Нура.

Подробности инцидента уточняются.

Позже в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован на площади 17 кв.м., пострадавших нет.

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