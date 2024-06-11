Пожар в многоэтажке тушат в Астане
Сегодня, 19:11
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Сегодня, 19:11Сегодня, 19:11
81Фото: baigenews.kz
В Астане загорелась квартира в многоэтажном доме. Огнеборцы тушат пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По данным МЧС, пожар в квартире на 4-ом жтаже многоэтажного дома произошел в районе Нура.
Подробности инцидента уточняются.
Позже в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован на площади 17 кв.м., пострадавших нет.
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