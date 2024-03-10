  • 10 Марта, 14:59
  • BAIGENEWS

Пожар в деревообрабатывающем цехе потушили в Таразе

Сегодня, 13:32
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:32
Сегодня, 13:32
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Фото: МЧС РК

В Таразе загорелся деревообрабатывающий цех на территории частного жилого дома по улице Кошек батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Горел мансардный этаж. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

"Пожар локализован 9:05 и ликвидирован в 9:31. Были задействованы 16 сотрудников и 5 единиц техники", — говорится в сообщении.

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