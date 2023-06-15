Пожар в Абайской области: в Минэкологии и МЧС могут провести повторный аудит

Фото: МЧС РК

После пожара в Абайской области в министерстве экологии и природных ресурсов и МЧС могут провести повторный аудит, сообщила председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова, передаёт BaigeNews.kz.

"Завтра будет проходить заседание по рассмотрению итогов аудита министерства экологии. Я думаю, что мы будем обсуждать и, возможно, примем какое-то решение об ещё одном дополнительном аудите. У нас незаконченный аудит по министерству чрезвычайных ситуаций и в ходе завершения аудит по минэкологии. Может быть, мы примем какое-то дополнительное решение, учитывая эти пожары в Костанайской области в прошлом году, в Абайской области в этом году, неготовность МЧС и Минэкологии. Возможно, мы примем решение о необходимости проведения дополнительных проверок", - сообщила Годунова в кулуарах сената.

Напомним, огонь бушует на территории "Семей орманы" в области Абай с 8 июня. Пламя распространилось более чем на 60 тысяч гектаров.

В результате пожара погибли 14 лесничих.