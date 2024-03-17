Пожар разгорелся на территории горно-обогатительного комплекса в ВКО
Сегодня, 15:22
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Сегодня, 15:22Сегодня, 15:22
132Фото: скриншот с видео
В городе Алтай загорелась кровля двухэтажного здания на участке сгущения и фильтрации концентратов на территориии горно-обогатительного комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники службы пожаротушения, которые вступили в схватку с огнём. В тушении задействовано порядка 35 человек личного состава и семь единиц техники ДЧС, а также профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы", — говорится в сообщении.
Пожар локализован на предварительной площади 260 квадратных метров. Тушение продолжается.
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