Пожар произошёл на рынке Астаны
Сегодня, 07:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:30Сегодня, 07:30
88Фото: pixabay / иллюстративное фото
Пожар произошёл на рынке "Шарын" в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В 03:42 произошло возгорание мебели и хозтоваров в отдельно стоящем ангаре на территории рынка "Шарын".
Сразу же столичные пожарные приступили к тушению пожара. Предварительная площадь возгорания — 30 квадратных метров. В 05:05 пожар полностью потушили. В тушении огня было задействовано 10 человек личного состава ДЧС и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.
Видео: МЧС РК
Самое читаемое
- Россия внесла адраспан в список запрещенных
- Погода оставила без кормов скот в Павлодарской области
- Лечились в коттедже, теперь его нет: жители целого микрорайона в Костанае остались без детского отделения
- Компания уклонялась от уплаты более 700 млн тенге налогов в Шымкенте
- Ученики совершали намаз в школе: министр прокомментировал ситуацию