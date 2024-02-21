Пожар произошёл на рынке Астаны

Пожар произошёл на рынке "Шарын" в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В 03:42 произошло возгорание мебели и хозтоваров в отдельно стоящем ангаре на территории рынка "Шарын".

Сразу же столичные пожарные приступили к тушению пожара. Предварительная площадь возгорания — 30 квадратных метров. В 05:05 пожар полностью потушили. В тушении огня было задействовано 10 человек личного состава ДЧС и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.