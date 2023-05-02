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Сегодня, 09:12
209
209Фото: gov.kz
Пожар произошёл на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области
Пожар на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области ликвидировали в 06:20. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
1 мая в 15:55 на пульт 112 поступило сообщение о том, что на территории газоперерабатывающего завода №2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" произошло возгорание УПЛУ-1 (установка получения лёгких углеводородов) на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района. Четверо рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в Центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое.
В 20:35 возгорание было локализовано.
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