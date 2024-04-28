Пожар произошел на складе в Алматы

Алматинские спасатели ликвидировали пожар на складе в Жетысуском районе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

Возгорание произошло в отдельно стоящем металлическом складе ангарного типа. Предварительная площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Пожар ликвидирован полностью, причина устанавливается. Погибших и пострадавших нет, рассказали в МЧС.

В Актобе произошел пожар в кафе быстрого питания, расположенном на первом этаже десятиэтажного жилого дома.