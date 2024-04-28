  • 28 Апреля, 03:57
  • BAIGENEWS

Пожар произошел на складе в Алматы

Сегодня, 03:22
АВТОР
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Пожар произошел на складе в Алматы Сегодня, 03:22
Сегодня, 03:22
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Алматинские спасатели ликвидировали пожар на складе в Жетысуском районе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

Возгорание произошло в отдельно стоящем металлическом складе ангарного типа. Предварительная площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Пожар ликвидирован полностью, причина устанавливается. Погибших и пострадавших нет, рассказали в МЧС.

В Актобе произошел пожар в кафе быстрого питания, расположенном на первом этаже десятиэтажного жилого дома.

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