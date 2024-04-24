Огнеборцы Актобе ликвидировали пожар в кафе

Сегодня, 24 апреля, в Актобе в кафе быстрого питания, расположенном на первом этаже десятиэтажного жилого дома произошло загорание на площади 20 квадратных метров, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Пожар в 12:19 ликвидирован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.